Купили генератор? Готуйтеся отримати штраф за відсутність ліцензії

Українці, які користуються генераторами, ризикують отримати штраф до півмільйона гривень. Причина в тому, що зберігати паливо для генератора без ліцензії не можна, а підприємцям потрібно оформити спеціальні дозволи.

Розповідаємо, як українцям уникнути штрафу у розмірі 500 тисяч гривень, і чи є винятки із правил.

Якщо підприємець не має спеціального дозволу на зберігання палива, це класифікується як грубе порушення чинного законодавства і карається сумою до півмільйона гривень. Однак є деякі винятки із правил:

штрафи не загрожують організаціям, підприємствам та установою, які утримуються коштом місцевого чи державного бюджету;

підприємствам та організаціям системи державного резерву;

суб’єктам господарювання для зберігання палива для власних потреб виключно на нафто- та газодобувних майданчиках, бурових платформах та реалізується у місцях роздрібної торгівлі.

Переконайтеся, що ви все робите правильно і вам не доведеться сплатити величезний штраф.

Зверніть увагу, в Україні вже зафіксовано випадки травмування та загибелі людей через неправильну експлуатацію генераторів. Нагадаємо актуальні правила користування генератором:

Не розміщуйте пристрій усередині приміщення.

Не встановлюйте генератор на балконі.

Паливо зберігайте на відстані щонайменше 10 метрів від генератора.

Не користуйтеся несертифікованими генераторами.

Подбайте про те, що генератор стоять на відстані не менше 6 метрів від вікон та дверей. Виняток — стіна, за якою розміщений пристрій, відповідає вимогам протипожежної безпеки.

Переконайтеся, що використання генератора не буде небезпечним для вашого життя та життя ваших близьких. Вибирайте лише надійні пристрої або відмовтеся від генератора на користь інших приладів, наприклад, купіть зарядну станцію.