Купили генератор? Готовьтесь получить штраф за отсутсвие лицензии

Украинцы, которые пользуются генераторами, рискую получить штраф до полмиллиона гривен. Причина в том, что хранить топливо для генератора без лицензии нельзя, а предпринимателям вовсе нужно оформить специальные разрешения.

Рассказываем, как украинцам избежать штрафа в размере 500 тысяч гривен, и есть ли исключения из правил.

Если предприниматель не имеет специального разрешения на хранение топлива, то это классифицируется как грубое нарушение действующего законодательства и карается суммой до полмиллиона гривен. Однако есть некоторые исключения из правил:

штрафы не грозят организациям, предприятиям и учреждением, которые содержатся за счет местного или государственного бюджета;

предприятиям и организациям системы государственного резерва;

субъектам хозяйствования для хранения топлива для собственных нужд исключительно на нефте- и газодобывающих площадках, буровых платформах и реализуется в местах розничной торговли.

Убедитесь, что вы все делаете правильно и вам не придется уплатить огромнейший штраф.

Обратите внимание, в Украине уже зафиксированы случаи травмирования и гибели людей из-за неправильной эксплуатации генераторов. Напомним актуальные правила пользования генератором:

Не размещайте устройство внутри помещения.

Не устанавливайте генератор на балконе.

Топливо храните на расстоянии не менее 10 метров от генератора.

Не пользуйтесь не сертифицированными генераторами.

Позаботьтесь о том, что генератор стоят на расстоянии не менее 6 метров от окон и дверей. Исключение — стена за которой размещено устройство соответствует требованиям противопожарной безопасности.

Убедитесь, что использование генератора не будет опасным для вашей жизни и жизни ваших близких. Выбирайте только надежные устройства или откажитесь от генератора в пользу других приборов, например, купите зарядную станцию.