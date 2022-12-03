Украинцам разрешили не платить коммуналку: названы условия

Украинцы, которые были вынуждены бросить дом из-за военных действий и не проживают по месту регистрации более 30 календарных дней имеют право требовать перерасчет платежек за жилищно-коммунальные услуги. О такой возможности сообщили в Центре коммунального сервиса (ЦКС).

Для начала потребуется подтвердить факт непроживания. Для этого нужна справка о том, что лицо проживает по другому адресу или справка о прохождении военной службы или справка внутренне перемещенного лица.

В документе должна быть прописана информация о сроки непроживания или проживания в другом месте. Документы должны выдаваться организациями или предприятиями в рамках их полномочий. В справке должны быть указаны реквизиты предприятия, а сама она заверяться печатью и подписью.

После получения справки нужно будет обратиться в Центр коммунального сервиса и предоставить пакет документов:

паспорт или другой документ для удостоверения личности;

справка о предоставлении идентификационного номера;

документа, подтверждающий право собственности или пользования жилым помещением;

документ, подтверждающий место временного проживания, лечения, учебы, прохождения военной службы или наказания, нахождение за границей.

Обратите внимание, перерасчет можно получить только за услуги, которые предоставляют на квадратный метр площади. Это распространяется на услуги централизованного отопления, перерасчет проводится за квадратные метры или по счетчику использованной тепловой энергии. Такой перерасчет осуществляется на основании количества жильцов в квартире.

Более подробную консультацию можно получить в call-центре ЦКС (044) 247-40-40.

Такая услуга актуальная не только в военное время, когда многие не проживают дома в связи с призывом в ряды Вооруженных сил Украины или из-за эвакуации в безопасные регионы Украины или за границу. Получить компенсацию можно и за время учебы в ВУЗе, строковую службу или продолжительную поездку за границу.