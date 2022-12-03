Не додадуть ні копійки: у ПФУ розповіли, кому не варто чекати на перерахунок пенсій у грудні

Українські пенсіонери опинилися у дуже складній ситуації, повномасштабна війна погіршила і так складне фінансове становище. Вартість товарів першої необхідності стрімко зростає, а пенсії підвищують несуттєво. Більше того, деяким пенсіонерам не додадуть жодної копійки.

Усі пенсіонери чули про підвищення пенсій із 1 грудня 2022 року. Але цей перерахунок не гарантує виплати надбавок.

Зазначимо, що грудневе підвищення пенсій пов’язане із збільшенням прожиткового мінімуму.

На кінець листопада 2022 року прожитковий мінімум для непрацездатних громадян становив 2027 гривень, тобто грудня його підвищили на 66 гривень, тобто до 2093 гривень.

Разом із прожитковим мінімумом підвищується і пенсійна виплата. Проте отримають її далеко не всі пенсіонери.

Почнемо із того, що в Україні є кілька видів мінімальних пенсій. З березня 2022 року діє ініціатива Кабінету Міністрів України, яка передбачає мінімальну пенсію на рівні 2100 гривень. Виходить, що будь-яка пенсія не може бути меншою за цей показник. Якщо прожитковий мінімум 2027 гривень, що менше мінімальної пенсії, то при отриманні 2100 гривень на місяць пенсіонеру не доводиться чекати на підвищення, оскільки він отримує більше нового прожиткового мінімуму.

Таке ж правило поширюється на людей, які мають пенсію по інвалідності у розмірі 2300 гривень або 3000 гривень для пенсіонерів, старших 70 років. Простими словами, якщо пенсіонери отримують навіть на кілька гривень більше за прожитковий мінімум або 2100, якщо говорити про мінімальну пенсію, то очікувати надбавки у розмірі 66 гривень їм не варто.

Загалом ситуація з пенсіями та прожитковим мінімумом ускладнюється війною. Бюджет України просто не в змозі забезпечувати військовослужбовців та звичайних громадян. Допомога від партнерів з усього світу дозволяє покращити ситуацію та забезпечити українцям хоча б мінімальні виплати.