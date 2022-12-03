Не добавят ни копейки: в ПФУ рассказали, кому не стоит ждать перерасчета пенсий в декабре

Украинские пенсионеры оказались в очень сложной ситуации, полномасштабная война ухудшила и без того плохое финансовое положение. Стоимость товаров первой необходимости стремительно растет, а пенсии повышают очень несущественно. Более того, некоторых пенсионерам не добавят ни копейки.

Все пенсионеры слышали о повышении пенсий с 1 декабря 2022 года. Но этот перерасчет вовсе не гарантирует выплаты надбавок.

Отметим, что декабрьское повышение пенсий связано с увеличением прожиточного минимума.

На конец ноября 2022 года прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан составлял 2027 гривен, то декабря его повысили на 66 гривен, то есть до 2093 гривен.

Вместе с прожиточным минимумом повышается и пенсионная выплата. Однако положена она далеко не всем пенсионерам.

Начнем с того, что в Украине есть несколько видов минимальных пенсий. С марта 2022 года действует инициатива Кабинета министров Украины, предусматривающая минимальную пенсию на уровне 2100 гривен. Получается, что любая пенсия не может быть меньшей за этот показатель. Если прожиточный минимум 2027 гривен, что меньше минимальной пенсии, то при получении 2100 гривен на месяц пенсионеру не приходится ждать повышения, поскольку он получает больше нового прожиточного минимума.

Такое же правило распространяется на людей, у которых пенсия по инвалидности в размере 2300 гривен или 3000 гривен для пенсионеров, которые старше 70 лет. Простыми словами, если пенсионеры получают даже на несколько гривен больше прожиточного минимума или 2100, если говорить о минимальной пенсии, то ожидать надбавки в размере 66 гривен им не стоит.

В целом ситуация с пенсиями и прожиточным минимумом усложняется войной. Бюджет Украины просто не в состоянии обеспечивать военнослужащих и обычных граждан. Помощь от партнеров со всего мира позволяет хоть немного улучшить ситуацию и обеспечить украинцам хотя бы минимальные выплаты.