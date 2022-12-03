Пенсії будуть розраховувати по-новому: у Пенсійному фонді розповіли про нові показники

У Пенсійному Фонді України назвали новий показник середньої зарплати в Україні, який враховують під час розрахунку пенсійної виплати.

Пенсія та інші державні виплати повністю залежать від середньої заробітної плати в країні. Пенсійний фонд розраховує новий показник щомісяця. Наразі у ПФУ назвали новий розмір середньої зарплати, який враховуватимуть при виплаті державної допомоги.

Зазначимо, що порівняно із січнем 2022 року, тобто у довоєнний час, середня зарплата була на порядок вищою. Різниця складає 668 гривень. За весь рік говорити складно, тож ми наведемо цифри за місяці третього кварталу. У Пенсійному Фонді говорять про такі показники середньої зарплати:

13499 гривень у липні;

12 745 гривень у серпні;

13 387 гривень у вересні.

Якщо говорити за 2022 рік загалом, то найвищий рівень зарплати відзначається у січні та лютому, тобто до початку вторгнення російської федерації. Далі зазначалося суттєве падіння. Якщо станом на лютий 2022 року показник був максимальним і становив 14 133 гривні, то у березні він зменшився трохи більше ніж на тисячу гривень до 13 016 гривень. Найнижчий показник був у квітні – 12 082 гривні, тобто на понад дві тисячі менше за довоєнні цифри. З травня ситуація почала налагоджуватись, але навіть зараз вона ще не досягає довоєнних показників.

При цьому варто розуміти, що при розрахунку пенсій враховуються інші показники, середня заробітна плата не єдиний параметр. На розмір пенсії впливає зарплата громадянина протягом останніх шести місяців або за інший період на вибір. Зниження середньої заробітної плати точно не покращить ситуацію з пенсійними виплатами. Чимало українців опинилися в доволі складній ситуації. Зазначимо, що ключову роль грає страховий стаж, наприклад, за наявності понаднормового стажу громадянинові нараховують надбавки.