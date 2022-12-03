Українцям почнуть виплачувати від 2 000 гривень на місяць: хто і де може отримати гроші

Українцям розповіли, хто може розраховувати на отримання державної допомоги у розмірі від двох до трьох тисяч гривень.

Тисячі українців продовжують залишати свої будинки в регіонах, які нещодавно повернулися під контроль України або в місцях, що знаходяться на лінії розмежування чи зоні бойових дій. Такі громадяни України мають право на отримання допомоги від держави у розмірі двох-трьох тисяч гривень.

Йдеться про щомісячну фінансову допомогу, яку держава виплачує українцям з перших днів повномасштабної війни. Розраховувати на гроші можуть українці, які змушені залишити свій будинок у зв’язку з повномасштабною війною.

Допомога досить несуттєва, на дорослу людину можна отримати 2 тисячі гривень та 3 тисячі гривень на неповнолітнього або непрацездатного у зв’язку з інвалідністю.

Хоча сума дуже невелика, але це все ж таки допомога для сімей, які змушені були покинути своє житло, роботу і вирушити в невідомість, аби врятувати своє життя.

Українцям, які вирішили евакуюватися, першу допомогу виплачують одразу після прибуття просто на вокзалі.

Як повідомляють у Міністерстві реінтеграції, у листопаді такі виплати отримали 7 000 переселенців на загальну суму 19,8 мільйона гривень. Наголошується, що така допомога насамперед виплачується внутрішньо переміщеним особам на вокзалах. Роблять це співробітники Укрпошти у Дніпропетровській, Львівській, Хмельницькій та Тернопільській областях. Це гроші на перший час, тобто до того, як громадянин набуде статусу ВПО. Далі такі суми виплачуватимуть щомісяця, поки українці не зможуть повернутися додому.

Нагадаємо, що з питань евакуації чи виплат можна звертатись на номер гарячої лінії Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій 15-48 або скористатися чат-ботом у телеграмі @Minre_1548_Help_Bot.