Українцям дозволили не платити комуналку: названо умови

Українці, які були змушені покинути дім через військові дії та не проживають за місцем реєстрації понад 30 календарних днів, мають право вимагати перерахунок платіжок за житлово-комунальні послуги. Про таку можливість повідомили у Центрі комунального сервісу (ЦКС).

Для початку потрібно підтвердити факт непроживання. Для цього потрібна довідка про те, що особа мешкає за іншою адресою або довідка про проходження військової служби або довідка внутрішньо переміщеної особи.

У документі має бути прописано інформацію про терміни непроживання чи проживання в іншому місці. Документи мають видаватися організаціями чи підприємствами у межах їх повноважень. У довідці мають бути зазначені реквізити підприємства, а сама вона засвідчуватиметься печаткою та підписом.

Після отримання довідки потрібно буде звернутися до Центру комунального сервісу та надати пакет документів:

паспорт чи інший документ для посвідчення особи;

довідка про надання ідентифікаційного номера;

документа, що підтверджує право власності чи користування житловим приміщенням;

документ, що підтверджує місце тимчасового проживання, лікування, навчання, проходження військової служби чи покарання, перебування за кордоном.

Зверніть увагу, що перерахунок можна отримати тільки за послуги, які надають на квадратний метр площі. Це поширюється на послуги централізованого опалення, перерахунок проводиться за метри квадратні або за лічильником використаної теплової енергії. Такий перерахунок здійснюється на підставі кількості мешканців у квартирі.

Більш детальну консультацію можна отримати у call-центрі ЦКС (044) 247-40-40.

Така послуга актуальна не лише у воєнний час, коли багато хто не проживає вдома у зв’язку із призовом до лав Збройних сил України або через евакуацію до безпечних регіонів України чи за кордон. Отримати компенсацію можна і за час навчання у ВНЗ, строкову службу чи тривалу поїздку за кордон.