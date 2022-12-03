Названа максимально можлива вистота хмарочоса

Теоретично з нинішніми технологічними можливостями можна було б звести будинок заввишки 10-12 км. Більшу ж висоту без величезного фундаменту через силу гравітації земля б не витримала.

За підрахунками конструкторів для хмарочоса заввишки 9 км, знадобився б фундамент площею 4 тисячі квадратних кілометрів, а це забагато.

Для життя 12-кілометрова висота не придатна. На ній людині не вистачатиме повітря. Акліматизуватися та звикнути до умов можна на висоті до 6,5 км. Але 20% людей відчувають кисневе голодування вже на висоті 4 км.