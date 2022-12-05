Пенсии будут рассчитывать по-новому: в Пенсионном фонде рассказали о новых показателях

В Пенсионном Фонде Украины назвали новый показатель средней зарплаты в Украине, который учитывают при расчете пенсионной выплаты.

Пенсия и другие государственные выплаты полностью зависят от средней заработной платы по стране. Пенсионный фонд рассчитывает новый показатель каждый месяц. Теперь в ПФУ назвали новый размер средней зарплаты, который будут учитывать при выплате государственной помощи.

Отметим, что по сравнению с январем 2022 года, то есть в довоенное время, средняя зарплата была на порядок выше. Разница составляет 668 гривен. За весь год говорить сложно, поэтому мы приведем цифры за месяцы третьего квартала. В Пенсионном Фонде говорят о таких показателях средней зарплаты:

13499 гривен в июле;

12 745 гривен в августе;

13387 гривен в сентябре.

Если говорить за 2022 год в целом, то самый высокий уровень зарплаты отмечается в январе и феврале, то есть до начала вторжения российской федерации. Далее отмечалось существенное падение. Если состоянием на февраль 2022 года показатель был максимальным и составлял 14 133 гривны, то в марте он уменьшился чуть более чем на тысячу гривен, до 13 016 гривен. Самый низкий показатель был в апреле — 12 082 гривны. С мая ситуация начала налаживаться, но даже сейчас она еще не достигает довоенных показателей.

При этом стоит понимать, что при расчете пенсий учитываются и другие показатели, средняя заработная плата не единственный параметр. На размер пенсии влияет зарплата гражданина за последние шесть месяцев или за другой период по выбору. Также ключевую роль играет страховой стаж, к примеру, при наличии сверхурочного стажа гражданину начисляют надбавки.