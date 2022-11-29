Минимум 900 гривен: украинцам будут выплачивать по несколько тысяч компенсации за коммунальные услуги

Сейчас уже стартовал отопительный сезон. Он в этом году будет очень тяжелым. Электричества постоянно нет, отопление соответственно тоже и если обстрелы будут продолжаться, ситуация станет еще хуже. Трудным он будет и в финансовом плане, ведь тарифы хоть и остались неизменными, но на фоне инфляции для многих стали неподъемными. Правительство предлагает украинцам разного рода финансовую помощь. Например, по 900 гривен на каждого человека могут получить те, кто предоставит у себя дома приют внутренне перемещенным лицам.

Есть ряд вполне лояльных требований

Чтобы получать ежемесячно по 900 гривен компенсации, нужно предоставить людям жилье бесплатно. Это одно из главных условий. Второе условие — жилье, которое вы предоставляете переселенцам, должно быть в вашей собственности. Если вы желаете получать за него компенсацию. Деньги может оформить только владелец квартиры. Следующее требование – отсутствие долгов за коммунальные платежи. Если у квартиры или дома есть долги за коммуналку, то компенсацию к сожалению не начислят. Если все вышеупомянутые условия выполнены, то нужно прийти в органы социальной защиты населения и предоставить необходимый пакет документов. Пакетов должно быть два: от владельца квартиры и лиц, которых он приютил.



От владельца требуется право на собственность жильем, личные документы и счет в формате IBAN, на который будут приходить средства. От внутренне перемещенных лиц требуется личные документы, регистрация, удостоверяющая статус ВПЛ и свидетельства о рождении детей, если в семье есть несовершеннолетние без паспортов.

Многим в этом году выдадут субсидию

Еще один вид помощи, на который могут рассчитывать украинцы, — это субсидия. В этом году на нее претендует гораздо больше домохозяйств, чем в прошлом году. Средний размер субсидии будет около 1800 грн. Интересоваться ее оформлением и подавать заявки можно опять же в органах социальной защиты населения.