Названо категорії українців, яким припинять виплачувати пенсію

Останнім часом почастішали випадки, коли людям припинили виплачувати пенсію. Їм просто перестають приходити гроші на картку, чи у відділення Укрпошти, де вони постійно їх забирають. За статистикою це особи, які наразі перебувають закордоном і виїхали туди після 24 лютого тікаючи від війни. Взагалі, за законом, якщо особа виїхала закордон, то пенсія може їй нараховуватись й надалі. Особливо, якщо це поїздка у гості або відрядження. Ба навіть якщо це втеча від війни на кілька місяців чи навіть рік. Але потрібно пам’ятати про прості правила.

Гроші перестають виплачувати тим, хто їх не забирає

Якщо ви поїхали закордон і протягом шести місяців не забираєте кошти у відділенні Укрпошти, то Пенсійний Фонд припиняє їх нараховувати. Якщо гроші приходять вам на картку, але ви їх не використовуєте та не користуєтесь рахунком знову ж 6 місяців і більше, то ситуація ідентична. Пенсійний Фонд зараз дуже сильно моніторить цей пункт, щоб зекономити кошти, яких надто сильно бракує. Якщо ж ви вчасно забиратимете кошти, то виплати продовжуватимуть надходити. Припиняються повністю будь-які виплати лише за умови, що особа виїжджає закордон на ПМЖ. В такому разі потрібно повідомити про це в Міграційну службу. Вона в свою чергу повідомить у ПФУ і виплати скасують. Але особа може отримати одноразову виплату за 6 місяців відразу.

Як відновити пенсію по приїзду додому?

Якщо вам все таки припинили виплачувати пенсію, але ви повернулись в Україну і не планували виїжджати на ПМЖ, то повернути гроші можна. Треба просто піти у найближче відділення Пенсійного Фонду і написати заяву за наданим там зразком. Гроші знову почнуть надходити на той самий рахунок, що й раніше.