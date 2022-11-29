Мінімум 900 гривень: українцям виплачуватимуть по кілька тисяч компенсації за комунальні послуги

Наразі вже стартував опалювальний сезон. Він цього року буде дуже важким. Електрики постійно немає, опалення відповідно теж і якщо обстріли продовжуватимуться ситуація стане ще гіршою. Важким він буде й у фінансовому плані, адже тарифи хоч і залишилися незмінними та на фоні інфляції для багатьох стали непідйомними. Уряд пропонує українцям різного роду фінансову допомогу. Наприклад, по 900 гривень на кожну особу можуть отримати ті, хто надасть в себе вдома прихисток внутрішньо переміщеним особам.

Є ряд цілком лояльних вимог

Щоб отримувати щомісяця по 900 гривень компенсації, потрібно надати людям житло безкоштовно. Це одна з головних умов. Друга умова — житло, яке ви надаєте переселенцям має бути у вашій власності. Якщо ви хочете отримувати за нього компенсацію. Гроші може оформити лише власник помешкання. Наступна вимога — відсутність боргів за комунальні платежі. Якщо квартира чи будинок мають борги за комуналку, то компенсацію на жаль не нарахують. Якщо ж всі вищезгадані умови виконано, то потрібно прийти в органи соціального захисту населення і надати необхідний пакет документів. Пакетів має бути два: від власника помешкання і осіб, яких він прихистив.

Від власника потрібно право на власність помешканням, особисті документи та рахунок в форматі IBAN на який приходитимуть кошти. Від внутрішньо переміщених осіб потрібно особисті документи, реєстрацію, яка засвідчує статус ВПО та свідоцтва про народження дітей, якщо в родині є неповнолітні без паспортів.

Багатьом цього року видадуть субсидію

Ще один вид допомоги, на який можуть розраховувати українці — це субсидія. Цьогоріч на неї претендує набагато більше домогосподарств ніж у минулому році. Середній розмір субсидії буде приблизно 1800 грн. Цікавитись її оформленням та подавати заявки можна знову ж в органах соціального захисту населення.