Названы категории украинцев, которым перестанут выплачивать пенсию

В последнее время участились случаи, когда людям перестали выплачивать пенсию. Им просто перестают приходить деньги на карточку или в отделение Укрпочты, где они постоянно их забирают. По статистике это лица, которые сейчас находятся за границей и выехали туда после 24 февраля убегая от войны. Вообще, по закону, если лицо выехало заграницу, то пенсия может ему начисляться и дальше. Особенно, если это поездка в гости или командировка. Даже если это бегство от войны на несколько месяцев или даже год. Но нужно помнить о простых правилах.

Деньги перестают выплачивать тем, кто их не забирает

Если вы уехали за границу и в течение шести месяцев не забираете средства в отделении Укрпочты, то Пенсионный Фонд прекращает их начислять. Если деньги приходят вам на карту, но вы их не используете и не пользуетесь счетом опять же 6 месяцев и больше, то ситуация идентичная. Пенсионный Фонд сейчас очень сильно мониторит этот пункт, чтобы сэкономить слишком недостающие средства. Если же вы вовремя будете забирать средства, то выплаты будут продолжать поступать. Прекращаются полностью любые выплаты только при условии, что лицо уезжает за границу на ПМЖ. В таком случае нужно сообщить об этом Миграционной службе. Она, в свою очередь, сообщит в ПФУ и выплаты отменят. Но лицо может получить единовременную выплату за 6 месяцев сразу.

Как возобновить пенсию по приезду домой?

Если вам все же перестали выплачивать пенсию, но вы вернулись в Украину и не планировали выезжать на ПМЖ, то вернуть деньги можно. Надо просто пойти в ближайшее отделение Пенсионного Фонда и написать заявление по предоставленному там образцу. Деньги снова начнут поступать на тот же счет, что и раньше.