Из-за внезапных отключений света терминалы ПриватБанка «съедают» деньги клиентов

Клиенты Государственного ПриватБанка массово жалуются на сбои в работе терминалов. При выключении света они прекращают выполнение всех операций. Таким образом клиенты, которые уже внесли в терминал наличные, так и не получают их на карту и остаются ни с чем.

Об этом украинцы, пользующиеся услугами ПриватБанка, уже неоднократно писали на профильном форуме сайта «Минфин». Одна из клиенток финучреждения пожаловалась, что терминал просто «съел» ее деньги. Женщина пыталась выполнить платеж, однако как только терминал принял наличные, сразу исчезло напряжение в сети. Деньги остались в банковской машине, так и не дойдя по целевому назначению.

Еще один клиент, попавший в аналогичную ситуацию и сразу обратившийся за помощью в службу поддержки Привата, получил ответ, что его операция через систему банка вообще не проходила. В финучреждении пообещали разобраться в этой ситуации через 1 сутки. Однако дело затянулось из-за необходимости провести инкассацию терминала, и в результате решения по своему делу украинец ждал почти две недели.

Один из пользователей форума «Минфин» подчеркнул, что банк довольно часто затягивает решение по делам со сбоем терминала. В его случае произошло так же. После пересчета и приема наличных денег на сумму 20 тыс. грн терминал просто выдал ошибку и «заявил», что не может выполнить операцию. Клиент получил свою карту назад, но деньги ему вернули аж через 14 дней, когда банк наконец подтвердил факт сбоя терминала.

В ответе на жалобы клиентов представители ПриватБанка отметили, что приложат максимум усилий, чтобы разобраться с каждым случаем сбоя терминала и вернуть клиентам утраченные средства. Но поскольку проблемы с электроснабжением приобрели постоянный характер, случаи внезапного отключения терминалов в самый «ответственный момент» также участились. Поэтому в Привате не успевают своевременно обработать заявки на возврат средств и просят пострадавших клиентов проявить терпение, ожидая решения банка.