Некоторым пенсионерам будут ежемесячно доплачивать по 20% к основной выплате

В Украине довольно скудные пенсии, и сейчас когда цены в разы выросли это чувствуется очень остро. В декабре будет небольшой перерасчет в связи с ростом прожиточного минимума, но он будет касаться не всех. На доплату в размере 66 грн и 660 грн соответственно претендуют те, у кого минимальная и максимальная пенсии. И то при условии, что у человека весь необходимый страховой стаж, а это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Но появилась информация о еще одной доплате. Речь идет о 20% от суммы выплаты, которую получает гражданин. Речь о переселенцах. Переехавших из восточных областей убегая от войны. И речь идет только о тех, кто поселился в горных районах.

Более 190 населенных пунктов подлежат этому правилу

Мало только переехать в Закарпатскую или Прикарпатскую области. Чтобы претендовать на прибавку, нужно поселиться именно в населенном пункте, который считается горным. К таковым есть ряд требований. Это расположение на определенной высоте над уровне моря. Преимущественно это отсутствие инфраструктуры и нормального сообщения с большими городами. Проблематическая ситуация с коммуникациями. Сейчас более 250 тысяч закарпатцев получают эту надбавку, и все, кто переберется в их села, тоже на нее претендуют.



Чтобы получить надбавку, нужно прийти в местные органы самоуправления и получить статус жителя горной местности и соответствующее удостоверение. Кроме этого, на доплату в размере 20% претендуют студенты, получающие стипендию и проживающие в таких же пунктах. Об этом сообщил начальник Главного управления ПФУ в Закарпатской области Виктория Поляковская.

До конца 2023 года доплат к пенсиям не будет

У кого есть возможность оформить эту вышеупомянутую надбавку, лучше это сделать. В следующем году никаких повышений и доплат больше не будет. Пенсии и минимальная зарплата будут заморожены из-за большого дефицита бюджета.