Деяким пенсіонерам щомісяця доплачуватимуть по 20% до основної виплати

В Україні доволі мізерні пенсії, і зараз коли ціни в рази зросли це відчувається дуже гостро. В грудні буде невеличкий перерахунок у зв’язку з ростом прожиткового мінімуму, але він стосуватиметься не всіх. На доплату у розмірі 66 грн і 660 грн відповідно претендують ті в кого мінімальна та максимальна пенсії. І то за умови, що особа має весь необхідний страховий стаж, а це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Але з’явилася інформація про ще одну доплату. Мова про 20% від суми тієї виплати, яку отримує громадянин. Мова про переселенців. Які переїхали зі східних областей тікаючи від війни. І мова лише про тих, хто поселився у гірських районах.

Понад 190 населених пунктів підлягають під це правило

Мало лише переїхати у Закарпатську чи Прикарпатську області. Щоб претендувати на надбавку, потрібно поселитися саме в населеному пункті, який вважається гірським. До таких є ряд вимог. Це розміщення на певній висоті на рівнем моря. Переважно це відсутність інфраструктури та нормального сполучення з більшими містами. Проблематична ситуація з комунікаціями. Наразі понад 250 тисяч закарпатців отримують цю надбавку, і всі хто перебереться у їхні села теж на неї претендують.

Щоб отримати надбавку, потрібно прийти у місцеві органи самоврядування та отримати статус мешканця гірської місцевості і відповідне посвідчення. Крім цього, на доплату у розмірі 20% претендують студенти, які отримують стипендію, і проживають у таких же пунктах. Про це повідомив начальник Головного управління ПФУ у Закарпатській області Вікторія Поляковська.

До кінця 2023 року доплат до пенсій не буде

В кого є можливість оформити цю вищезгадану надбавку краще це зробити. Протягом наступного року жодних підвищень і доплат більше не буде. Пенсії та мінімальна зарплата будуть заморожені через великий дефіцит бюджету.