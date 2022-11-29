ПриватБанк зробив важливе оголошення для всіх власників кредиток та кредитних лімітів

ПриватБанк має чи не найбільше число клієнтів в Україні. Більшість українців мають картку “Універсальна” на котрій є відкритий кредитний ліміт. Цими грішми можна користуватися протягом певного пільгового періоду без відсотково. А ще кредитка дозволяє користуватися послугами “Оплата частинами” та “Миттєвf розстрочка”. Це зручні форми кредитування де в першому зовсім немає ніяких відсотків та переплат, а в другому лише 2,9%. Так от, ПриватБанк зробив важливу заяву. З середини листопада відсоткова ставка по “Миттєвій розстрочці” буде змінена.

Відсоток за користування кредитом буде зменшено

Банк прийняв рішення зменшити відсоток за користування кредитом “Миттєва розстрочка” з 2,9% до 1,9%. Це дозволить людям ще вигідніше купувати ті товари, придбати які в них наразі немає фінансової можливості.

“З 21 листопада відсоткова ставка за кредитом “Миттєва розстрочка” буде зменшена до 1,9%. Товари та послуги стають більш доступними для наших клієнтів. Здійснити покупку можна у будь-якому магазині-партнері. До того ж ви можете самостійно вирішити на яку кількість платежів розбити суму (до 25 платежів)”, – вказується на сайті банку.

Це дійсно зручно, адже можна придбати товар і оплачувати його частинами без суттєвих переплат. Контролювати кількість здійснених платежів можна у мобільному додатку “Приват24” у розділі “Кредити”.

Відсотки за користування кредитним лімітом повернуто у повному обсязі

Ну і варто зауважити, що вже не діють жодні пільгові умови для тих, хто користується кредитними лімітами. В перші дні війни можна було віддавати гроші частково, за бажанням, за можливістю, а ще за зниженими відсотками. Зараз все потрібно повертати вчасно і у необхідному обсязі. Інакше буде накопичуватися пеня і всі інші неприємні речі, пов’язані з невиплаченим кредитом.