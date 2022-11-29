Названы пять лайфхаков, которые помогут сохранить заряд на мобильном максимально долго

В период постоянных отключений электроэнергии у каждого есть одни и те же проблемы. Разряжен смартфон, и как следствие невозможность связаться с родными или просто почитать какие-то новости при условии, что работает мобильный интернет. Конечно, стоит запастись павербанками, а еще можно воспользоваться несколькими лайфхаками, которые помогут сохранять заряд на телефоне максимально долго. Иногда его хватит даже на несколько дней.

Отключите сотовые данные

Если света нет, и сеть нестабильна, то очень много энергии тратится на поиск сети и данных. Отключите их. Включайте время от времени, когда вам необходимо с кем-то попытаться связаться. Также нужно сразу же отключить вай-фай.

Режим полета

Говорят, что в режиме полета гаджет может продержаться семь дней. Однако девайс становится не совсем полезен. В этом режиме доступны только оффлайн приложения, карты и камера. Некоторые считают, что уместнее тогда совсем его выключить, но тем, кто, например, хочет читать электронные загруженные книги — это хоть какая-то возможность развлечься и одновременно сохранить батарею.

Отключите автозагрузку в Телеграмме

Сейчас все много времени проводят в телеграмме. Некоторые подписаны на многие каналы, где постоянно циркулирует поток контента. Загрузка всех этих видео и фото происходит автоматически и изрядно “жрет” заряд. Зайдите в телеграмм в “Данные” затем в “Автозагрузку” и отключите их или выставьте настройки относительно размеров видео и фото, которые вы позволяете, чтобы загружались автоматически.

Включите темный режим

Речь о ночной теме. Тогда яркость дисплея намного меньше и соответственно заряд аккумулятора тратится медленнее.

Дополнительные рекомендации

Выключите все автообновления, автозагрузку, геолокацию, блютуз и т.д. Убедитесь, что ряд приложений не работает в фоновом режиме. Храните телефон в тепле. Говорят на холоде, он скорее теряет заряд.