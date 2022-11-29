Названо п’ять лайфхаків, які допоможуть зберегти заряд на мобільному максимально довго

В період постійних відключень електроенергії в кожного є одні й ті ж проблеми. Розряджений смартфон, і як наслідок неможливість зв’язатися з рідними чи просто почитати якісь новини, за умови, що працює мобільний інтернет. Звісно ж, варто запастися павербанками, а ще можна скористатися кількома лайфхаками, які допоможуть зберігати заряд на телефоні максимально довго. Інколи його може вистачити навіть на кілька днів.

Відключіть стільникові дані

Якщо світла немає, і мережа нестабільна, то телефон дуже багато енергії витрачає на пошук мережі та даних. Відключіть їх. Вмикайте лише час від часу, коли вам необхідно з кимось спробувати зв’язатися. Також, потрібно одразу ж відключити вай-фай.

Режим польоту

Кажуть, що в режимі польоту гаджет може протриматись навіть сім днів. Проте девайс стає не зовсім корисний. В цьому режимі вам доступні лише оффлайн додатки, карти та камера. Дехто вважає, що доречніше тоді зовсім його вимкнути, але тим хто, наприклад, хоче читати електронні завантажені книги — це хоч якась можливість розважитись і водночас зберегти батарею.

Відключіть автозавантаження в Телеграмі

Зараз всі дуже багато часу проводять в телеграмі. Дехто підписаний на багато каналів, де постійно циркулює потік контенту. Завантаження всіх цих відео та фото відбувається автоматично і добряче “жере” заряд. Зайдіть в телеграмі у “Дані” потім у “Автозавантаження” і або відключіть їх або ж виставте налаштування стосовно розмірів відео та фото, які ви дозволяєте, щоб завантажувались автоматично.

Ввімкніть темний режим

Мова про нічну тему. Тоді яскравість дисплею набагато менша і відповідно заряд акумулятора витрачається повільніше.

Додаткові рекомендації

Повимикайте всі автооновлення, автозавантаження, геолокацію, блютуз тощо. Переконайтесь, що ряд додатків не працюють у фоновому режимі. Зберігайте телефон у теплі. Кажуть на холоді він швидше втрачає заряд.