Наличие интернета и работающий Wi-Fi роутер даже без света: как это возможно?

За последние несколько дней или даже недель наверняка не осталось украинца, у которого дома хотя бы раз не выключали свет. Без электроэнергии не только темно, но и холодно, ведь не работают котлы, а еще нет интернета, ведь роутер, конечно же, также нуждается в питании. Оказывается, все можно решить. И Интернет дома может быть даже во время блекаута. Каким образом? Рассказываем.

Есть несколько способов остаться на связи при выключении электроэнергии

Первый и самый простой способ – это раздать интернет с телефона. Для просмотра фильмов этого вряд ли хватит, но загрузить несколько вкладок, поработать, скачать какие-то документы или поддержать разговор в рабочих чатах вам удастся. Правда, иногда есть проблема, что во время массовых, а особенно экстренных отключений света, не работает связь и мобильный интернет тоже. Тогда можно попробовать другой способ, но он нуждается в дополнительных средствах.

Можно подключить роутер к повербанку или аккумулятору

Да, это реально. Для работы вай-фай роутера нужно, чтобы у него был непрерывный источник питания и этим источником запросто может стать хороший повербанк. В Интернете есть множество инструкций и видеообзоров, как подключить роутер к источнику питания.



Правда, и здесь не без сюрпризов. Иногда может случиться так, что свет есть, или роутер подключен к альтернативному источнику питания, а Интернета нет. Это означает, что проблема у провайдера.

“Если у провайдера нет электроэнергии, то во всех домах, куда он снабжает интернет, несмотря на наличие света, интернета тоже не будет“, – рассказывает директор департамента по развитию фиксированного интернета Министерства цифровой трансформации Юрий Мацик.

В таком случае нужно искать провайдера, имеющего резервные системы питания (теперь этим себя обеспечили уже почти все компании). Или ждать, пока это сделает именно ваш провайдер.