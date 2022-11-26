Наявність інтернету та працюючий Wi-Fi роутер навіть без світла: як це можливо?

За останні кілька днів чи навіть тижнів напевно не залишилося українця у котрого вдома хоча б раз не вимикали світло. Без електроенергії не лише темно, а й холодно, адже не працюють котли, а ще немає інтернету, адже роутер звісно ж також потребує живлення. Та виявляється, все можна вирішити. І Інтернет вдома може бути навіть під час блекауту. Яким чином? Розповідаємо.

Є кілька способів залишитися на зв’язку під час вимкнень електроенергії

Перший і найпростіший спосіб — це роздати інтернет з телефону. Для перегляду фільмів цього навряд чи вистачить, але загрузити кілька вкладок, попрацювати, завантажити якісь документи, чи підтримати розмову в робочих чатах вам вдасться. Щоправда інколи є проблема, що під час масових, а особливо екстрених відключень світла, не працює зв’язок і мобільний інтернет також. Тоді можна спробувати інший спосіб, але він потребує додаткових коштів.

Можна підключити роутер до повербанка або акумулятора

Так, це реально. Для роботи вай-фай роутера потрібно, щоб він мав безперервне джерело живлення і цим джерелом запросто може стати хороший повербанк. В Інтернеті є безліч інструкцій, та відеооглядів, як саме підключити роутер до джерела живлення.

Щоправда й тут не без сюрпризів. Інколи може трапитися так, що світло є, або ж роутер підключений до альтернативного джерела живлення, а Інтернету немає. Це означає, що проблема у провайдера.

“Якщо у провайдера немає електроенергії, то у всіх будинках, куди він постачає інтернет, попри наявність світла, інтернету теж не буде“, – розповідає директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик.

В такому випадку потрібно шукати провайдера, який має резервні системи живлення (наразі цим себе забезпечили вже майже всі компанії). Або ж чекати, поки це зробить саме ваш провайдер.