Одним добавят 200, а другим 660 гривен: детали декабрьского перерасчета пенсий

В декабре еще некоторые категории пенсионеров смогут получить прибавку к пенсии. Речь о тех у кого минимальная и максимальная пенсия, а также пенсионерам, которым исполнилось 70 лет, и они имеют весь необходимый стаж. Перерасчет связан с ростом прожиточного минимума. Он вырастет буквально на несколько десятков гривен, соответственно, и доплаты будут не существенными. Хотя владельцы максимальной пенсии получат по 660 гривен надбавки. Вместо этого владельцам минимальной выплаты прибавят только по 66 гривен.

По 200 гривен добавляют всем, кто имеет 70 лет и отвечает ряду требований

Если вам исполнилось 70 лет и у вас весь необходимый страховой стаж, а это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, то с 1 декабря ваша минимальная пенсия будет составлять 2500 гривен. Кроме этого, еще одним условием является отсутствие дополнительного дохода. То есть пенсионер должен быть безработным.

Если стаж меньше, то пенсии тоже пересчитают, но в данном случае неизвестно, какой будет доплата. Ее будут устанавливать индивидуально. Также, доплату получат пенсионеры, имеющие инвалидность, участвовавшие в ликвидации аварии на ЧАЭС, и ряд других граждан.



“Пересчеты пенсий производятся автоматически без дополнительных обращений пенсионеров. Выплата пенсий в перечисленных размерах будет производиться с декабря в установленные пенсионерам даты выплаты”, – говорят в Пенсионном фонде.

Размер пенсий и зарплат заморожен в год

Это вероятно будет едва ли не последнее повышение в этом году и в следующем тоже. Из-за войны и критической экономической ситуации в стране пенсии и зарплаты заморожены. Их размер не будет пересматриваться как минимум до октября 2023 года. В марте планируется индексация, но она будет скудной. В рамках 2-3%, в то время как реальная инфляция по состоянию на ноябрь 2022 года уже составляет 30%.