Одним добавлять 200, а іншим 660 гривень: деталі грудневого перерахунку пенсій

В грудні ще деякі категорії пенсіонерів зможуть отримати надбавку до пенсії. Мова про тих в кого мінімальна та максимальна пенсія, а також пенсіонерів, яким виповнилося 70 років і вони мають весь необхідний стаж. Перерахунок пов’язаний з ростом прожиткового мінімуму. Він зросте буквально на кілька десятків гривень, відповідно й доплати будуть не суттєвими. Хоча власники максимальної пенсії отримають аж по 660 гривень надбавки. Натомість власникам мінімальної виплати додадуть лише по 66 гривень.

По 200 гривень добавлять всім хто має 70 років та відповідає ряду вимог

Якщо вам виповнилося 70 років і ви маєте весь необхідний страховий стаж, а це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, то з 1 грудня ваша мінімальна пенсія становитиме 2500 гривень. Крім цього ще однією умовою є відсутність додаткового доходу. Тобто пенсіонер має бути безробітним.

Якщо стаж менший, то пенсії теж перерахують, але в даному випадку невідомо, якою буде доплата. ЇЇ встановлюватимуть індивідуально. Також, доплату отримають пенсіонери, які мають інвалідність, ті хто брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС, та ряд інших громадян.

“Перерахунки пенсій здійснюються автоматично без додаткових звернень пенсіонерів. Виплата пенсій у перерахованих розмірах буде здійснюватися з грудня у встановлені пенсіонерам дати виплати”, – кажуть у Пенсійному фонді.

Розмір пенсій та зарплат заморожено на рік

Це ймовірно буде чи не останнє підвищення у цьому році і у наступному також. Через війну та критичну економічну ситуацію в країні пенсії та зарплати заморожено. Їх розмір не переглядатимуть як мінімум до жовтня 2023 року. В березні планується індексація, але вона буде мізерною. В рамках 2-3%, тоді як реальна інфляція станом на листопад 2022 року вже становить 30%.