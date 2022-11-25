Появился точный прогноз погоды на зиму: оттепель, метель или сильные морозы?

В этом году то, какая будет погода в Украине зимой, важно как никогда. Из-за регулярных обстрелов и повреждений критической инфраструктуры, электроэнергии в городах подолгу нет. Во многих домах отсутствие электричества означает и отсутствие тепла. Соответственно перспектива сильных морозов не на шутку пугает украинцев. Известный народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, какой будет погода зимой. Эксперт расписал все по месяцам. Так что ждать? Рассказываем.

Сильного холода не будет, зима скорее покажется теплой

Горбань говорит, что нынешняя зима абсолютно ничем не будет отличаться от предыдущей. Возможно, только будет меньше снега. Декабрь будет относительно теплым, но с дождями. Новый год скорее всего без снега и мороза. А вот сильные морозы ударят в конце января и начале февраля. Однако давайте обо всем по порядку.

Декабрь

В декабре температура воздуха будет колебаться от -1 до +3. То есть особых морозов даже ночью ждать не стоит. С осадков будет преимущественно дождь. Сырость, туман – погода не слишком приятная, но зато не будет сильных морозов.

Январь

В январе, как на удивление, тоже прогнозируют плюсовую температуру днем. Она будут колебаться в пределах +1, +2. Ночью возможны небольшие заморозки. Холоднеевсего будет на севере и востоке. На юге заморозков может не быть совсем. В конце месяца резко изменится погода. Кое-где столбики термометра будут достигать ниже 15 градусов.

Февраль

В феврале температура будет холоднее. Первая декада пройдет с низкими температурами. На всей территории Украины будут сильные морозы. Потеплеет чуть уже с середины месяца. Правда выпадет немного снега, и даже -1 будет ощущаться гораздо холоднее.

Синоптики говорят, что снегопады в этом году начнутся примерно после 20 января. Морозы будут в феврале, а еще могут вернуться в начале марта.