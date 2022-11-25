З’явився точний прогноз погоди на зиму: відлига, заметіль чи сильні морози?

Цього року те, якою буде погода в Україні взимку, важливо як ніколи. Через регулярні обстріли та пошкодження критичної інфраструктури, електроенергії в містах подовгу немає. В багатьох домівках відсутність електрики означає й відсутність тепла. Відповідно перспектива сильних морозів не на жарт лякає українців. Відомий народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував якою буде погода взимку. Експерт розписав все по місяцях. То чого чекати? Розповідаємо.

Сильного холоду не буде, зима швидше видасться теплою

Горбань каже, що цьогорічна зима абсолютно нічим не відрізнятиметься від попередньої. Можливо лише буде менше снігу. Грудень буде відносно теплим, проте з дощами. Новий рік швидше за все без буде снігу і морозу. А от люті морози вдарять наприкінці січня та на початку лютого. Однак давайте про все по-порядку.

Грудень

У грудні температура повітря буде коливатися в межах від -1 до +3. Тобто особливих морозів навіть вночі очікувати не варто. З опадів буде переважно дощ. Сирість, туман — погода не надто приємна, але зате не буде сильних морозів.

Січень

В січні, як на диво теж прогнозують плюсову температуру вдень. Вони коливатиметься в межах +1, +2. Вночі можливі невеликі заморозки. Холодніше буде на півночі та сході. На півдні заморозків може не бути зовсім. Різко зміниться погода наприкінці місяця. Подекуди стовпчики термометра сягатимуть нижче 15 градусів.

Лютий

В лютому температура буде най холоднішою. Перша декада пройде з низькими температурами. По всій території України будуть сильні морози. Потеплішає вже з середини місяця. Щоправда випаде трохи снігу, і навіть -1 відчуватиметься набагато холодніше.

Синоптики говорять, що снігопади цього року розпочнуться приблизно після 20-го січня. Морози будуть в лютому, а ще можуть повернутися на початку березня.