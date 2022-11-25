5 лучших замен Apple Watch

Apple Watch – надежный и удобный помощник для владельцев iPhone. Производитель продумывает в часах каждую мелочь, из-за чего они стали любимцами львовской публики: компактное дублирование с телефона уведомлений с разных мессенджеров (telegram, whatsapp, viber, skype, почта), удобный тач-скрин с ярким экраном, автоматическая разблокировка Mac-компьютера, прием звонка, постановка задач Siri без телефона в руках, понятный Apple Pay и масса спортивных функций. Однако на рынке появились достойные замены Apple Watch, которые уступают им только в вопросе высокой стоимости.

Samsung Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch появились в конце лета 2018 года и унаследовали плюсы Gear S3. Им характерен экран Super AMOLED в размерах 1,2-1,3 дюйма (с разрешением 360×360 пикселей), объем оперативной памяти в 4 ГБ, защитная функция от воды. Продуктивность обеспечивается за счет операционной системы Tizen 4.0. Касательно функционала, то эти умные часы отслеживают примерно 40 тренировок, стрессоустойчивость, пульс, качество сна, прочее. Автономная работа длится в течение 7 суток (для модели с корпусом 46 мм) и 3 суток (для модели с корпусом 42 мм).

Fitbit Versa

Fitbit Versa презентовали публике в начале весны 2018 года, и уже через 4 месяца эти умные часы заняли почетное второе место по популярности в мировом рейтинге. Черты корпуса и дизайна напоминают Apple Watch. Главные характеристики: встроенная память 4 ГБ, экран диагональю 1,34 дюйма (разрешение 348×250 пикселей), Bluetooth, Wi-Fi, измерение высоты, определение уровня кислорода, модуль NFC, контроль состояния женского организма. Работа в автономном режиме длится до 4 суток.

Huawei Watch GT

Huawei Watch GT – отличная замена Apple Watch. Производитель оснастил часы собственной операционной системой Lite OS, AMOLED-экраном размером 1,39 дюйма (разрешением 454×454 пикселя), GPS, цифровым компасом, высотомером, акселерометром, гироскопом, датчиком пульса. Можно свободно отслеживать езду на электросамокате, велосипеде, бег, плавание, качество сна. Автономность работы до 14 суток.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

Один из самых бюджетных вариантов. Xiaomi Redmi Watch прекрасно подойдут для спортивных занятий. Оснащены прямоугольным TFT-дисплеем диагональю 1,55 дюйма, защитой от влаги 5ATM, GPS, SpO2, датчиком уровня стресса, пульсометром, 117 режимами тренировок. Автономная работа до 10 дней.

Garmin Vivoactive 3 Music

Умные часы Garmin Vivoactive 3 Music придутся по вкусу меломанам благодаря поддержке музыкального сервиса Deezer и возможностью хранить около 500 музыкальных дорожек. Трансфлективный сенсорный экран четко читается независимо от освещения. Устройство отслеживает уровень стресса, показатели кислорода в крови, спортивную активность, в том числе плавание (уровень защиты до 50 метров).