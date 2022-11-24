Можно ли сейчас заработать на обмене валют и где самый выгодный курс?

В Украине с начала войны ситуация с долларом мягко говоря не очень. Во-первых, курс очень растет, и если до войны средняя стоимость доллара составляла 25-26 гривен, то сейчас это все 40, а в 2023 году может быть и 50 гривен. Во-вторых, даже имея достаточное количество гривен купить доллары проблематично. В банках их сначала не продавали, а теперь вроде бы и продают, но только если нужная валюта есть в наличии в кассе. К сожалению, ее там почти никогда нет. Некоторые все еще пытаются покупать и продавать доллары, пробовать на этом заработать. Эксперты рассказали, возможно ли это?

Лучше сейчас подобным “бизнесом” не заниматься

Если бы можно было свободно покупать валюту в банке и продавать ее на черном рынке, возможно определенный заработок по этому и был бы. Разница в цене между официальным и черным курсом составляет несколько гривен. Самые дорогие цены у так называемых менял. Средние цены в обменниках. Официальный курс самый низкий и составляет примерно 37 гривен (в обменниках примерно 40 грн за доллар).



В то же время, выгодно купить валюту можно для себя. Для этого некоторые банки предлагают купить 300 или 500 долларов безналично с условием, что вы поставите эти деньги на депозит сроком на три месяца. То есть вы не сможете пользоваться деньгами три месяца, и только после того, как этот срок истечет, можете свободно их тратить. Купить таким образом валюту можно по официальному курсу. Однако для заработка эта схема ну точно не подойдет.

Обменников скоро станет гораздо меньше

Более того, на обмене валют в скором времени не смогут заработать даже те, кто занимается этим официально и давно. А именно – пункты обмена валют. Им с января вводится новый сбор. Если обменник расположен в населенном пункте, где количество человек превышает 50 000, то сбор будет составлять три минимальные зарплаты. Если население меньше 50 000 человек, то одна зарплата. Кроме этого, будут и все другие налоги, действовавшие до января. Для многих бизнес станет не прибыльным или даже убыточным.