Чи можна зараз заробити на обміні валют та де курс найвигідніший

В Україні від початку війни ситуація з доларом м’яко кажучи не дуже. По-перше, курс дуже росте і якщо до війни середня вартість долара становила 25-26 гривень, то зараз це всі 40, а в 2023 році може бути й 50 гривень. По-друге, навіть маючи достатню кількість гривень, купити долари проблематично. В банках їх спочатку не продавали, а тепер начебто й продають, але лише якщо потрібна валюта є в наявності в касі. На жаль, її там майже ніколи немає. Дехто все ще намагається купувати та продавати долари, пробувати на цьому заробити. Експерти розповіли, чи це можливо?

Краще на даний момент подібним “бізнесом” не займатися

Якби можна було вільно купувати валюту в банку і продавати її на чорному ринку, то можливо певний заробіток з цього й був би. Різниця в ціні між офіційним та чорним курсом становить кілька гривень. Найдорожчі ціни у так званих міняйл. Середні ціни в обмінниках. Офіційний курс наразі найнижчий і становить приблизно 37 гривень (в обмінниках приблизно 40 грн за долар).

Водночас вигідно купити валюту можна для себе. Для цього деякі банки пропонують купити 300 або 500 доларів безготівково, з умовою, що ви поставите ці гроші на депозит терміном на три місяці. Тобто ви не зможете користуватися грішми три місяці, і лише після того, як цей термін закінчиться можете вільно їх витрачати. Купити таким чином валюту можна за офіційним курсом. Проте для заробітку ця схема ну точно не підійде.

Обмінників скоро стане набагато менше

Більше того, на обміні валют незабаром не зможуть заробити навіть ті, хто займається цим офіційно та давно. А саме пункти обміну валют. Їм з січня впроваджують новий збір. Якщо обмінник розташований у населеному пункті де кількість осіб перевищує 50 000, то збір становитиме три мінімальні зарплати. Якщо населення менше 50 000 осіб, то одну зарплату. Крім цього будуть й всі інші податки, які діяли до січня. Для багатьох бізнес стане не прибутковим, чи навіть збитковим.