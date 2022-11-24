Грудень принесе їм багато труднощів та сліз: названо знаки, яким зовсім не щаститиме

Останній місяць року стане справжнім випробовуванням для кількох знаків Зодіаку. Їм не вдасться спокійно відпочити та розслабитися під час свят. На них звалиться маса проблем і неприємностей. Проблеми доведеться вирішувати одну за одною. То хто ці нещасливці, та до чого їм варто готуватися у перший місяць зими.

Рак

Грудень для Раків буде дуже несприятливим. Все через особливе положення планет де Марс перейде до Близнюків. У вас буде багато неочікуваних витрат. Навантаження на бюджет буде доволі відчутним і сильно вас дратуватиме. Попри те, що ви останнім часом доклали багато зусиль на роботі, все це не оцінять належно. Якщо у вас власний бізнес, то можливі серйозні проблеми з партнерами. Будьте уважними, не підписуйте угод, які не дочитати до кінця максимально уважно. А взагалі, краще відкладіть важливі справи на січень. У наступному році вам щаститиме більше.

Скорпіон

Ретроградний Марс в Близнюках дуже негативно відобразиться на Скорпіонах. Їм не щаститиме на роботі. Це будуть суцільні стреси та негаразди. Багато сварок, як з колегами, так і з керівництвом. Ви ризикуєте потрапити під звільнення. Звісно, що в такій обстановці про жоден святковий настрій не може бути й мови. Астрологи радять поберегти себе та не реагувати надто гостро на все, що відбувається. Це може призвести до фізичного та емоційного вигорання, і як наслідок до проблем зі здоров’ям. Коли буде Повня, спробуйте не вступати у конфлікти з близькими. І взагалі в цей період навіть ваші добрі наміри будуть розтлумачені не так, як вам би того хотілося.

Козеріг

Для Козерогів останній місяць року стане справжнім випробовуванням. Найбільше проблем буде на роботі. Вам доручать безліч завдань, в яких ви не надто компетентні. Також, ймовірно доведеться співпрацювати з колегою, яка вам не зовсім приємна. Будьте уважні, адже вас можуть підставити. Не дуже справи йтимуть й в особистому житті. Конфлікти будуть серйозними і загрожуватимуть багатьом розривом.