Декабрь принесет им много трудностей и слез: названы знаки, которым совсем не будет везти

Последний месяц года станет настоящим испытанием для нескольких знаков Зодиака. Им не удастся спокойно отдохнуть и расслабиться во время праздников. На них свалится масса проблем и неприятностей. Проблемы придется решать одну за другой. Кто эти несчастливцы, и к чему им стоит готовиться в первый месяц зимы.

Рак

Декабрь для Раков будет очень неблагоприятным. Все из-за особого положения планет где Марс перейдет к Близнецам. У вас будет много неожиданных трат. Нагрузка на бюджет будет достаточно ощутимой и сильно вас раздражает. Несмотря на то, что вы в последнее время приложили много усилий на работе, все это не оценят по достоинству. Если у вас свой бизнес, то возможны серьезные проблемы с партнерами. Будьте внимательны, не подписывайте соглашения, которые не дочитать до конца максимально дотошно. А вообще лучше отложите важные дела на январь. В следующем году вам будет больше везти.

Скорпион

Ретроградный Марс в Близнецах очень негативно отразится на Скорпионах. Им не повезет на работе. Это будут сплошные стрессы и невзгоды. Много ссор, как с коллегами, так и с руководством. Вы рискуете попасть под увольнение. Конечно, в такой обстановке ни об одном праздничном настроении не может быть и речи. Астрологи советуют поберечь себя и не реагировать слишком остро на все происходящее. Это может привести к физическому и эмоциональному выгоранию и, как следствие, к проблемам со здоровьем. Когда будет Полнолуние, попробуйте не вступать в конфликты с близкими. И вообще в этот период даже ваши благие намерения будут истолкованы не так, как вам бы того хотелось.

Козерог

Для Козерогов последний месяц года станет настоящим испытанием. Больше всего проблем будет на работе. Вам поручат множество задач, в которых вы не слишком компетентны. Также, вероятно, придется сотрудничать с коллегой, которая вам не совсем приятна. Будьте внимательны, ведь вас могут подставить. Не очень обстоят дела и в личной жизни. Конфликты будут серьезными и чреваты для многих разрывом.