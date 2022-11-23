Тарифи на комуналку можуть переглянути: українці здатні платити більше?

Наразі в Україні заморожено ціну на комунальні послуги. Зокрема вартість електроенергії заморожена до кінця опалювального сезону. Вартість газу та гарячої води до кінця воєнного стану плюс 6 місяців після його завершення. Але Уряд все може “переграти”. Принаймні на цьому наполягають деякі нардепи. Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже з квітня, адже саме в цей період закінчується опалювальний сезон. Тарифи на всі інші послуги по ідеї мають не змінюватися, так як і зазначено вище, але й тут все може змінитися в один момент.

Нардеп Гетьманцев вважає, що українці платять дуже мало за комуналку

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетьманцев вважає, що тарифи невиправдано низькі. Тим паче з тією економічною ситуацією, яка склалася в Україні.

“Протягом опалювального сезону тарифи не змінюватимуться. Після опалювального сезону — мабуть. Будемо бачити ситуацію, але моє переконання, що тарифи мають бути економічно обгрунтовані”, – заявив Гетьманцев.

Наскільки зростуть тарифи невідомо. Ймовірно вони збільшуватимуться поступово, щоб не робити надто великого тиску на громадян. Стосовно звичайних українців, то їм підніматимуть тарифи в останню чергу. Найгірше доведеться підприємцям, які перші в черзі на нові ціни.

Населенню допомагатимуть субсидіями

Попри слова Гетьманцева, що українці можуть платити більше, на практиці ситуація трохи протилежна. Цьогоріч набагато більше домогосподарств претендує на субсидію, адже люди втратили роботу, втратили дохід, тож не в змозі платити за газ навіть за старою ціною. Уряд запевняє, всім хто дійсно опинився у скрутній ситуації допоможуть субсидією. Її середній розмір становитиме 1800 гривень. Щоб оформити субсидію потрібно прийти у відділення соціального захисту за місцем проживання та заповнити всі необхідні бланки.