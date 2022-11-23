Ноябрь закончится ужасно для нескольких знаков Зодиака: кто они?

Астролог-исследователь Арина Артуровна читает гороскоп по восходящему знаку Асцедента. Она считает, что такой прогноз наиболее точен и всегда сбывается. И вот, она спрогнозировала следующие несколько дней для некоторых представителей зодиакального круга. Их будет подстерегать немало неприятностей. Проблемы будут сыпаться со всех сторон. Есть риск потерять не только деньги, но и любимого человека. Кому стоит запастись терпением?

Рак

Ближайшие несколько дней будут для вас не слишком благоприятными. Все из-за вашей прямолинейности. Ваше настроение будет желать лучшего, поэтому вы будете отыгрываться на коллегах, близких и друзьях. Ваш сарказм не слишком уместен и может принести вам кучу проблем, вплотную к увольнению или расставанию. Также очень осторожно с алкоголем, а лучше вообще избегайте выпивки, как минимум до конца месяца. Она доставит вам массу неприятностей. Астрологиня советует задуматься над тем, как решить сложную и запутанную ситуацию в вашей жизни. Как поступить так, чтобы всем было хорошо и вам в итоге лучше всех.

Козерог

Эта неделя станет для вас очень неудачной. Он будет состоять из сплошных препятствий. Не удается абсолютно все. Судьба будет насмехаться над вами. Также не исключены неожиданные убытки и большие расходы, которые вы совсем не планировали. Не сокрушайтесь, уже с первых дней зимы все начнет налаживаться. Астролог советует просто запастись терпением и минимально вступать во всевозможные авантюры. Не делать рискованных вложений и необдуманных покупок.

Рыбы

Рыбы могут серьезно заболеть. Речь не о каких-то страшных болезнях, а обычной простуде. Однако она может надолго выбить вас из колеи и приковать к постели. Если же здоровье будет в порядке, астрологиня советует заняться обычными домашними делами. Наконец-то навести порядок там, куда никогда не доходят руки. И меньше решать всевозможные серьезные дела, связанные с бизнесом или работой. Они успеха иметь не будут.