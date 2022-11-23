Листопад закінчиться жахливо для кількох знаків Зодіаку: хто вони?

Астролог-дослідник Аріна Артурівна читає гороскоп по висхідному знаку Асцеденту. Вона вважає, що такий прогноз є найбільш точним та завжди справджується. І ось, вона спрогнозувала наступні кілька днів для деяких представників зодіакального кругу. Їх підстерігатиме чимало неприємностей. Проблеми сипатимуться з усіх сторін. Є ризик втратити не лише гроші, а й кохану людину. Кому варто запастися терпінням?

Рак

Найближчі кілька днів будуть для вас не надто сприятливими. Все через вашу прямолінійність. Ваш настрій бажатиме кращого, тож ви будете відіграватися на колегах, близьких та друзях. Ваш сарказм не надто доречний і може принести вам купу проблем, впритул до звільнення або роставання. Також, дуже обережно з алкоголем, а краще взагалі уникайте випивки, як мінімум до кінця місяця. Вона принесе вам масу неприємностей. Натомість астрологиня радить задуматись над тим, як вирішити складну і заплутану ситуацію у вашому житті. Як вчинити так, щоб всім було добре і вам в результаті найкраще.

Козеріг

Цей тиждень стане для вас дуже невдалим. Він буде складатися з суцільних перешкод. Не вдаватиметься абсолютно все. Доля наче насміхатиметься з вас. Також, не виключені неочікувані збитки та великі витрати, які ви зовсім не планували. Не засмучуйтесь, вже з перших днів зими все почне налагоджуватися. Астролог радить просто запастися терпінням та мінімально вступати в різноманітні авантюри. Не робити ризикованих вкладень та необдуманих покупок.

Риби

Риби можуть серйозно захворіти. Мова не про якісь страшні хвороби, а звичайну простуду. Однак вона може надовго вибити вас з колії та прикувати до ліжка. Якщо ж здоров’я буде в порядку, астрологиня радить зайнятися буденними домашніми справами. Нарешті навести лад там, куди ніколи не доходять руки. І менше вирішувати різноманітних серйозних справ пов’язаних з бізнесом чи роботою. Вони успіху не матимуть.