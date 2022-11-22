Некоторые украинцы смогут выйти на пенсию на три года быстрее: о ком идет речь?

В Украине действуют определенные правила, четко сформирована процедура начисления и оформления пенсий, которая предусматривает наличие страхового стажа, а также соответствующего пенсионного возраста. На пенсию украинцы могут выйти в 60 лет, если у них 29 лет стажа (по состоянию на 2022 год). Если этого стажа не хватает, придется работать до 63 или даже до 65 лет. Но, как оказывается, есть множество граждан, у которых “потерялось” три года стажа. Речь о мужчинах, находившихся в декретном отпуске. Да. Так бывает, что в отпуск по уходу за ребенком оформляется не женщина, а мужчина. Эти три года ему засчитываются как обычный стаж и при подходе к пенсионному возрасту могут очень сильно выручить.

Для того чтобы получить этот стаж нужно сделать ряд простых действий

Если вы находились в декретном отпуске, а сейчас планируете идти на заслуженный отдых из-за наличия соответствующего возраста, нужно прийти в Пенсионный Фонд. В отделении соответствующему специалисту следует предоставить следующие документы:

Свидетельство о рождении ребенка или паспорт. Справку, что в течение первых трех лет вы не работали. Это может быть выписка из трудовой книги. Справку, что вы не вели никакой предпринимательской деятельности в этот период.

Ваша заявка будет обработана в ближайшее время и эти три года учтены в общий стаж.

Свой стаж украинцы могут проверить онлайн

Напомним, что на сайте Пенсионного Фонда каждый может создать свой собственный кабинет, где проверять информацию о стаже. Просмотреть информацию о страховых взносах, которые платит ваш работодатель. Также, на сайте можно подавать документы для оформления пенсии. Необходимо будет заполнить онлайн заявление прикрепив скан необходимых документов, которые потребует система.