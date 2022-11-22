ПриватБанк почав блокувати картки на котрі людям приходять соціальні виплати: деталі

ПриватБанк один з найбільший в Україні за чисельністю не лише відділень, а й клієнтів. Мільйони українців саме тут оформлюють картки для соціальних виплат, і під час війни їх кількість сильно зросла. Саме на картку ПриватБанку часто приходять виплати від держави для ВПО, виплати від міжнародних фондів та благодійних організацій. Для багатьох людей, які отримують соціальну допомогу це єдиний дохід. Та днями з’явилася інформація, що картку можуть заблокувати. Гроші, відповідно, будуть замороженими на рахунку. Чому так?

Картку заблокували клієнтці, яка втекла від війни закордон

Закордоном українськими картками теж можна користуватися, з них можна знімати гроші, ними можна розраховуватися в магазинах. Так от, днями на сайті Мінфіну з’явився обурливий коментар від клієнтки, що її картка для соціальних виплат заблокована. Допомогу на неї вона не отримує, адже перебуває закордоном. Але гроші на ній були, і вона нею активно користувалася. Ба більше того, в жінки дитина з інвалідністю, тож ці кошти для неї є вкрай необхідними для того, аби надавати дитині належне лікування купуючи необхідні медикаменти.



“Перебуваючи за кордоном блокують картку соціальних виплат на зняття готівки, додзвонитися неможливо, просять фото відправити нереально, прошу надати роз’яснення для чого ви мучите важкохвору дитину, це цинізм“, – написала потерпіла.

В банку відповіли, що захистили клієнтку від ймовірного шахрайства

В ПриватБанку відреагували на скаргу і написали, що за рахунком було помічено підозрілу активність. Картка була заблокована з метою безпеки. Також, клієнта просять пройти верифікацію, щоб повернути рахунок.

Наскільки зрозуміло з коментаря жінки, пройти верифікацію перебуваючи в іншій країні вона не може. Чим завершиться ця історія поки невідомо. Українцям нагадують ретельно читати правила користування карткою закордоном та особливо враховувати ліміти на перекази і зняття готівки.