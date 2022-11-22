Деякі українці зможуть вийти на пенсію на три роки швидше: про кого мова?

В Україні діють певні правила, є чітко сформована процедура нарахування та оформлення пенсій, яка передбачає наявність страхового стажу, а також відповідного пенсійного віку. На пенсію українці можуть вийти в 60 років, якщо мають 29 років стажу (станом на 2022 рік). Якщо цього стажу не вистачає доведеться працювати до 63 або навіть до 65 років. Але, як виявляється є безліч громадян, в яких “загубилося” три роки стажу. Мова про чоловіків, які перебували у декретній відпустці. Так. Так буває, що у відпустку з догляду за дитиною оформлюється не жінка, а чоловік. Ці три роки йому зараховуються, як звичайний стаж і при підході до пенсійного віку можуть дуже сильно виручити.

Для того, щоб отримати цей стаж потрібно зробити ряд простих дій

Якщо ви перебували в декретній відпустці, а наразі плануєте йти на заслужений відпочинок через наявність відповідного віку потрібно прийти у Пенсійний Фонд. У відділенні відповідному спеціалісту слід надати наступні документи:

Свідоцтво про народження дитини або паспорт. Довідку, що протягом перших трьох років дитини ви не працювали. Це може бути виписка з трудової книжки. Довідку, що ви не вели ніякої підприємницької діяльності в цей період.

Ваша заявка буде оброблена протягом найближчого часу і ці три роки враховані до загального стажу.

Свій стаж українці можуть перевірити онлайн

Нагадаємо, що на сайті Пенсійного Фонду кожен може створити свій власний кабінет, де перевіряти інформацію стосовно наявного стажу. Дивитися інформацію про страхові внески, які сплачує ваш роботодавець. Також, на сайті згодом можна подавати документи для оформлення пенсії. Необхідно буде заповнити онлайн заяву прикріпивши скан необхідних документів, які вимагатиме система.