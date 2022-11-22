Пункты обмена валют массово прекращают свою деятельность: что происходит?

В настоящее время в Украине свободно купить или продать валюту можно только на черном рынке или в обменниках. В банках, хоть и самый привлекательный курс, но валюты в наличии (чтобы купить) практически никогда нет. Но, вероятно, скоро у украинцев и вовсе не останется выбора, как идти к перекупам. Обменники, где хоть и завышенный курс, все же надежнее. И скоро их может не стать. Или по крайней мере придется изрядно поискать, такой пункт обмена в своем городе.

Обменникам невыгодно будет работать из-за новых правил

Недавно был принят законопроект, полностью изменивший правила работы обменников. И если многим компаниям было по силам установить камеры видеонаблюдения, или, например, поставить в офисе охранника. То вот с безумными налогами справится не каждый.

Теперь независимо от того, сколько заработал пункт обмена, он должен оплатить ежемесячно три минимальные зарплаты в казну. Речь идет только о пунктах обмена, расположенных в городах, где численность населения превышает 50 тысяч человек. Несмотря на это взыскание, которое составляет около 20 000 гривен, не отменяют и ряд других налогов. То есть, по сути, большинство компаний просто будут работать себе в минус. Уже в первый месяц после внедрения законопроекта было закрыто несколько сотен финансовых компаний подобного типа.

Теперь их количество будет стремительно увеличиваться

Также Правительство хочет, чтобы обменники устанавливали курс приближенный к официальному

Не секрет, что обменники сильно накручивают курс, чтобы заработать. Во-первых, он на несколько гривен выше официального, а во-вторых, он может меняться, когда компания себе этого пожелает. То есть вечером быть одним, а утром уже другим. Этот момент также прорабатывают уполномоченные органы. Те обменники, которые все же останутся на плаву, вынуждены будут пересмотреть свои ценники в более выгодную для клиента сторону.