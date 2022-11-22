Пункти обміну валют масово припиняють свою діяльність: що відбувається?

На даний момент в Україні вільно купити або продати валюту можна лише на чорному ринку або у обмінниках. В банках, хоч і найпривабливіший курс, але валюти в наявності (щоб купити) практично ніколи немає. Але ймовірно незабаром в українців й зовсім не залишиться вибору, як йти до перекупів. Обмінники, де хоч і завищений курс, все ж більш надійні. Та їх скоро може не стати. Або принаймні доведеться добряче пошукати, такий пункт обміну у своєму місті.

Обмінникам невигідно буде працювати через нові правила

Нещодавно було прийнято законопроєкт, який повністю змінив правила роботи обмінників. І якщо багатьом компаніям було під силу встановити камери відеоспостереження, чи наприклад, поставити в офісі охоронця. То от з шаленими податками впорається не кожен.

Тепер незалежно від того скільки заробив пункт обміну, він повинен сплатити щомісяця три мінімальні зарплати в казну. Мова лише про пункти обміну, які розташовані в містах де чисельність населення перевищує 50 тисяч осіб. Попри це стягнення, яке становить майже 20 000 гривень, не відміняють й ряд інших податків. Тобто, по суті більшість компаній просто працюватимуть собі в мінус. Вже в перший місяць після впровадження законопроєкту, було закрито кілька сотень фінансових компаній подібного типу. Наразі їх кількість лише стрімко збільшуватиметься.

Також Уряд хоче, щоб обмінники встановлювати курс наближений до офіційного

Не секрет, що обмінники сильно накручують курс, аби заробити. По-перше, він на кілька гривень вищий від офіційного, а по-друге, він може мінятися коли компанія собі цього забажає. Тобто ввечері бути одним, а зранку вже іншим. Цей момент наразі також пропрацьовують уповноважені органи. Ті обмінники, які все ж залишаться на плаву змушені будуть переглянути свої цінники в вигіднішу для клієнта сторону.