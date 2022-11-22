Весь декабрь коту под хвост: почему астрологи запрещают планировать важные дела вплоть до 18 января

Если вас еще с начала ноября преследуют неудачи и в последний момент срываются все планы, это совсем не случайность. Более того, в декабре и январе ситуация также не изменится к лучшему. Дело в том, что с 30 октября Марс перешел в ретроградную позицию и выйдет из нее только 12 января. А с 29 декабря по 18 января нас ждет еще и ретроградация Меркурия.

Астрологи подчеркивают, что в периоды ретроградности планет не следует начинать ничего нового. Особенно это касается дел, связанных с деньгами, как например основание бизнеса. Также не рекомендуется в этот период жениться или отправляться в дальний путь. Вместо этого лучше заняться обычными рутинными делами, наладить быт, уделить внимание своему здоровью и т.д.

Удачные дни в декабре 2022 года

Известная украинская астролог Елена Осипенко считает, что пик ретроградности придется на декабрь, особенно на даты, когда в таком положении окажутся одновременно Марс и Меркурий. Все дела в этот период будут решаться очень медленно, так что действительно важные решения и действия лучше отложить на потом. Но если сделать это невозможно, нужно выбрать для них «правильные» даты:

1 декабря до 13:25;

с 13:40 2-го до 3 декабря;

с 13:40 4-го до 15:09 7 декабря;

с 13:40 4-го до 15:09 7 декабря; с 9:50 9-го до 10 декабря;

13 декабря до 17:54;

с 10:46 14-го до 15 декабря;

21 декабря;

24-го до 14:15;

с 9:30 25-го до 19:00 26 декабря;

с 9:35 27-го до 28 декабря;

29 декабря с 12:36 до 23:59;

с 00:01 30-го до 12:16 31 декабря;

с 19:09 до 23:59 31 декабря.

Неудачные дни в декабре 2022 года

При этом некоторые дни декабря будут крайне неудачны для новых начинаний и непременно приведут к провалу. В эти дни нужно быть осторожными в обращении с деньгами и остерегаться мошенников. В частности:

с 13:25 1-го до 13:40 2 декабря;

4 декабря до 13.40;

с 14:09 7-го до 9:50 9 декабря;

11-12 декабря;

с 17:54 13-го до 10:46 14 декабря;

16-20 декабря;

22-23 декабря;

с 14:15 24 до 9:30 25 декабря;

с 19:00 26-го до 9:35 27 декабря;

29-го в 12:36;

30-го до 12:00;

31 декабря с 12:16 до 19:09.

Также астролог предупредила о новолунии, которое наступит 23 декабря в 12:18. В это время откроется окно для планирования событий на следующий месяц. Однако уже в 13.15 это окно окончательно закроется.