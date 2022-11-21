Следующие две недели Молодой месяц испытает нас на прочность: к чему готовиться?

Молодой Месяц начнется 24 числа, и продлится две недели до Полнолуния. Этот период, как и Полнолуние, оказывает определенное влияние на нашу жизнь, самочувствие и эмоции. Астрологи говорят, что именно этот Молодой месяц будет очень активным. Он будет буквально испытывать на прочность практически каждый знак Зодиака. Возможны очень провокационные ситуации, которых лучше избегать. Вот как специалисты советуют прожить эти две недели, чтобы не наделать себе лишних проблем.

Не ведитесь на провокации

Следующие две недели высока вероятность вступить в ряд конфликтов. Старайтесь держать язык за зубами, там, где это действительно нужно.

“Держите себя в руках, не поддавайтесь на провокации, не ввязывайтесь в конфликты и старайтесь не говорить лишнего, чтобы потом не пожалеть”, – рассказывает астролог Алена Лисна.

В эти две недели очень важно прислушиваться к интуиции, не делать поспешных выводов и спонтанных покупок. Не подписывать соглашения с которыми вы не ознакомились на 100%.



Также, в течение двух недель сильное влияние на человечество будет иметь Ретроградный Марс. Да-да, бывает не только Меркурий и Марс не менее коварен.

“Пытайтесь не нарушать правила и не спорить с представителями власти. Ретроградный Марс гуляет по дому 10 и имеет квадрат с Нептуном”, – добавила Лисна.

Если между вами и близкими возникают споры, постарайтесь заморозить их на более удачный период. Это же касается и руководства и сотрудников.

Дополнительные рекомендации

Астрологи говорят, что до Полнолуния включительно многие будут чувствовать максимальную сонливость, апатию, усталость и нежелание что-либо делать. Старайтесь не засиживаться долго в этом состоянии. Побольше общайтесь с единомышленниками. Если вы работаете дома, самое время позаботиться о дополнительном выходе в социум. Спортзал или бассейн станут прекрасной альтернативой.