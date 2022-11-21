Наступні два тижні Молодий місяць випробує нас на міцність: до чого готуватися?

Молодик почнеться 24 числа, і триватиме два тижні до Повні. Цей період, як і Повня має певний вплив на наше життя, самопочуття та емоції. Астрологи кажуть, що саме цей Молодик буде дуже активним. Він буквально випробовуватиме на міцність практично кожен знак Зодіаку. Можливі дуже провокаційні ситуації, яких краще уникати. Ось, як спеціалісти радять прожити цих два тижні, щоб не наробити собі зайвих проблем.

Не ведіться на провокації

Наступних два тижні висока ймовірність вступити в ряд конфліктів. Намагайтесь тримати язика за зубами, там де це дійсно потрібно.

“Тримайте себе в руках, не піддавайтеся на провокації, не вплутуйтесь в конфлікти і намагайтеся не говорити зайвого, щоб потім не пошкодувати“, – розповідає астролог Альона Лісна.

В ці два тижні дуже важливо прислухатися до інтуїції, не робити поспішних висновків та спонтанних покупок. Не підписувати угод з якими ви не ознайомилися на 100%.

Також, протягом цих двох тижнів сильний вплив на людство матиме Ретроградний Марс. Так-так, буває не лише Меркурій і Марс не менш підступний.

“Намагайтеся не порушувати правила та не сперечатися з представниками влади. Ретроградний Марс гуляє 10 будинком і має квадрат з Нептуном“, – додала Лісна.

Якщо між вами та близькими людьми виникають суперечки, постарайтесь заморозити їх на більш вдалий період. Це саме стосується й керівництва та співробітників.

Додаткові рекомендації

Астрологи кажуть, що до Повні включно багато хто відчуватиме максимальну сонливість, апатію, втому та небажання будь-що робити. Намагайтесь не засиджуватись довго в цьому стані. Побільше спілкуйтесь з однодумцями. Якщо ви працюєте вдома, саме час подбати про додатковий вихід в соціум. Спортзал, або басейн стануть чудовою альтернативою.