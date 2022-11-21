4 способи швидко зарядити смартфон перед вимкненням світла: місія можлива

Перед плановим вимкненням світла українцям радять підготуватися та зарядити всі необхідні пристрої. Йдеться перш за все про мобільні телефони, адже потреба залишатися на зв’язку для більшості людей є першочерговою. Та що робити, якщо електропостачання от-от зникне, а ваш гаджет все ще не встиг зарядитися? На щастя є кілька перевірених способів прискорити цей процес.

Вибрати правильний спосіб зарядки

Щоб телефон скоріше заряджався, краще скористатися звичайною провідною зарядкою або ж так званою швидкою зарядкою (Quick Charge). При цьому важливо пам’ятати, що останні підходять далеко не для всіх телефонів. Тож спершу варто перевірити, чи підтримує ваш гаджет режим швидкої зарядки.

Важливо також, яку саме провідну зарядку ви використовуєте. Вона має бути або того ж самого бренду, що й телефон, або принаймні підходити до нього за характеристиками. Адже «неправильний» пристрій буде гірше заряджати і може навіть зіпсувати батарею.

Якщо часу обмаль, зарядка смартфона від ноутбука, безпровідного зарядного пристрою чи USB порта в машині зразу відпадають. Адже поки вони наситять ваш телефон достатньою кількістю енергії, пройдуть години.

Увімкнути режим польоту або повністю вимкнути телефон

Користування мобільним під час його зарядки значно сповільнює цей процес. Крім того гаджет може перегрітися та автоматично знизити швидкість поглинання енергії з мережі. Ідеальним варіантом буде вимкнення телефона на час зарядки. Та якщо це неможливо, варто хоча б перевести його в режим польоту, щоб деактивувати найбільш енергозатратні функції – Bluetooth та Wi Fi.

Зняти зі смартфона чохол

Як ми вже з’ясували, під час перегріву пристрій автоматично сповільнює процес зарядки. А якщо він буде знаходитися в щільному гумовому чи пластиковому чохлі, вірогідність перегріву буде значно вищою. Тож перед зарядкою чохол необхідно зняти.

Заряджати пристрій при кімнатній температурі

Смартфони «бояться» не лише перегріву, а надмірного охолодження. Не варто ставити свій пристрій на зарядку в холодному коридорі чи на підвіконні під гарячими сонячними променями. Ідеальною для швидкої зарядки буде кімнатна температура 18–22°C.