Женщинам будут выплачивать две надбавки к пенсии: кто может рассчитывать на доплату

В Украине с декабря будет проведено еще одно повышение пенсий, последнее в 2022 году. Оно связано с увеличением прожиточного минимума.

В то же время матери-героини, которые получают пенсионные надбавки в связи с этим статусом, могут рассчитывать на еще один вид надбавок. Речь идет о женщинах, чей муж погиб на войне. В таком случае женщины будут получать свою надбавку и надбавку за заслуги мужа, который отдал жизнь защищая Украину.

Такой законопроект под номером 8123 зарегистрировали в Верховной Раде Украины и порекомендовали к голосованию.

Статус матери героини могут получить женщины, которые воспитали до 8-летнего возраста пять и больше детей. Также такой статус можно получить и при воспитании приемных детей.

Мать-героиня, чем муж погиб на войне, также может рассчитывать на пенсию за заслуги умершего кормильца. При этом действующее законодательство предусматривает, что гражданину могут выплачивать только одну надбавку к пенсии. При этом гражданин самостоятельно вправе выбирать какую надбавку к пенсии более выгодно получить.

Авторы законопроекта предлагают отменить это ограничение и позволить матерям-героиням, которые потеряли мужа на войне, получать сразу две надбавки за особые заслуги перед страной.

Сейчас размер пенсионных надбавок за особые заслуги составляет 20-40% прожиточного минимума (с 1 декабря – от 418 до 837 гривен). Такая надбавка ежемесячно добавляется к основной пенсии. Если законопроект поддержат народные депутаты Украины, то матери-героини смогут рассчитывать сразу на две надбавки. То есть в совокупности такая доплата может превысить тысячу гривен.

Пока невозможно говорить о дате голосования и вступлении в силу этого закона. Сейчас он на стадии рассмотрения, но мы надеемся, что народные депутаты его поддержат. Это самое малое, что они могут сделать для многодетных семей, которые потеряли отца на войне.