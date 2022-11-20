Жінкам виплачуватимуть дві надбавки до пенсії: хто може розраховувати на доплату

В Україні з грудня буде проведено ще одне підвищення пенсій, останнє 2022 року. Воно пов’язане зі збільшенням прожиткового мінімуму.

Водночас матері-героїні, які одержують пенсійні надбавки у зв’язку з цим статусом, можуть розраховувати на ще один вид надбавок. Йдеться про жінок, чий чоловік загинув на війні. У такому разі жінки отримуватимуть свою надбавку та надбавку за заслуги чоловіка, який віддав життя, захищаючи Україну.

Такий законопроєкт під номером 8123 зареєстрували у Верховній Раді України та порекомендували до голосування.

Статус матері героїні можуть одержати жінки, які виховали до 8-річного віку п’ять і більше дітей. Також такий статус можна набути і при вихованні прийомних дітей.

Мати-героїня, ніж чоловік загинув на війні, може розраховувати на пенсію за заслуги померлого годувальника. При цьому чинне законодавство передбачає, що громадянинові можуть виплачувати лише одну надбавку до пенсії. При цьому громадянин самостійно має право вибирати якусь надбавку до пенсії вигідніше отримати.

Автори законопроєкт пропонують відминити це обмеження та дозволити матерям-героїням, які втратили чоловіка на війні, отримувати одразу дві надбавки за особливі заслуги перед країною.

Наразі розмір пенсійних надбавок за особливі заслуги становить 20-40% прожиткового мінімуму (з 1 грудня – від 418 до 837 гривень). Така надбавка щомісяця додається до основної пенсії. Якщо законопроєкт підтримають народні депутати України, то матері-героїні матимуть змогу отримувати одразу дві надбавки. Тобто така доплата може перевищити тисячу гривень.

Поки що неможливо говорити про дату голосування та набрання чинності цього закону. Нині він на стадії розгляду, але ми сподіваємось, що народні депутати його підтримають. Це найменше, що вони можуть зробити для багатодітних сімей, які втратили батька на війні.