С 20 ноября платежки за газ будут приходить по новому: в Нафтогазе рассказали об изменениях

В компании “Нафтогаз”, обслуживающей большую часть потребителей голубого топлива, сообщили о новых счетах за газ.

Уже в ближайшие дни украинцы получат свои платежки за октябрь “Укрпочтой”. Счета придут после 20 числа. Для желающих получить счета раньше 20 числа, нужно пройти регистрацию на сайте gas.ua.

Еще один простой способ получить счета на оплату раньше — отправить запрос в чат-бот. Также счет на оплату за использованный объем голубого топлива можно получить по электронной почте.

Также пресс-служба Нафтогаза предупредила, что стоимость за потребленный природный газ рассчитывается на основании количество использованных кубов. Эту информацию передает облгаз. Стоит понимать, что платежки за газ формируются ежемесячно в 10-12 числах.

Для клиентов Нафтогаза действует небольшой бонус в виде скидки в размере 1% при условии оплаты за объем потребленного природного газа до 15 числа в личном кабинете или с помощью чата GASUA. Это несущественная скидка, но все же приятный стммул оплачивать за коммуналку вовремя и не создавая огромные очереди в отделениях Укрпочты или в банках. Но есть нюанс, эту скидку можно будет использовать только в следующем месяце. То есть вы стали клиентом Нафтогаза с октября и оплатили за услуги в ноябре, то скидка будет доступна с декабря.

Как видите Нафтогаз всячески способствует тому, чтобы украинцы не ждали квитанций от Укрпочты, а оплачивали за газ быстрее.

Напомним, что с мая большинство украинцев перевели на Нафтогаз. В связи с этим возникла путаница с оплатой. Многие домохозяйства не оповестили о переводе на нового поставщика, поэтому они оплатили за газ на своего обычного поставщика. Получилось так, что люди оплатили за природный газ два раза. Большинство до сих пор не могут вернуть переплаченные деньги.