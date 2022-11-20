З 20 листопада платіжки за газ приходитимуть по новому: у Нафтогазі розповіли про зміни

У компанії “Нафтогаз”, яка обслуговує більшу частину споживачів блакитного палива, повідомили про нові рахунки за газ.

Вже найближчими днями українці отримають свої платіжки за жовтень “Укрпоштою”. Рахунки прийдуть після 20 числа. Для бажаючих отримати рахунки раніше, ніж 20 числа, потрібно пройти реєстрацію на сайті gas.ua.

Ще один простий спосіб отримати рахунки на оплату раніше – надіслати запит до чат-боту. Також рахунок на оплату за використаний обсяг блакитного палива можна отримати електронною поштою.

Також пресслужба Нафтогазу попередила, що вартість за спожитий природний газ розраховується на підставі кількості використаних кубів. Цю інформацію передає облгаз. Варто розуміти, що платіжки за газ формуються щомісяця у 10-12 числах.

Для клієнтів Нафтогазу діє невеликий бонус у вигляді знижки у розмірі 1% за умови оплати за обсяг спожитого газу до 15 числа в особистому кабінеті або за допомогою чату GASUA. Це несуттєва знижка, але все ж таки приємний стммул оплачувати за комуналку вчасно і не створюючи величезні черги у відділеннях Укрпошти чи в банках. Але є нюанс, цю знижку можна буде використати лише наступного місяця. Тобто ви стали клієнтом Нафтогазу з жовтня та сплатили за послуги у листопаді, то знижка буде доступна з грудня.

Як бачите Нафтогаз, всіляко сприяє тому, щоб українці не чекали квитанцій від Укрпошти, а оплачували за газ швидше.

Нагадаємо, що з травня більшість українців перевели на Нафтогаз. У зв’язку із цим виникла плутанина з оплатою. Багато домогосподарств не повідомили про переведення на нового постачальника, тому вони сплатили за газ на свого звичайного постачальника. Вийшло так, що люди сплатили за природний газ двічі. Більшість досі не можуть повернути переплачені гроші.