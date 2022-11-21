В декабре возрастут пенсии и размер алиментов: каких сумм ждать?

В декабре в Украине вырастет минимальная и максимальная пенсия, а также некоторые социальные выплаты. Все потому, что вырастет прожиточный минимум. Хотя, как говорят эксперты, прожиточный минимум в Украине уже давно не соответствует действительности, а особенно сейчас, когда на фоне войны инфляция выросла на 30%.

Сейчас прожиточный минимум на взрослого составляет 2600 гривен, а в декабре он вырастет на 84 гривны. То есть условно говоря, по мнению чиновников за эту сумму среднестатистический украинец должен купить необходимые продукты на весь месяц, оплатить коммунальные услуги, и еще возможно приобрести лекарства. Конечно, это нереально. К сожалению, минимальная пенсия и зарплата тоже зависят именно от этого минимума, потому они в декабре вырастут на 66 и 660 гривен соответственно.

Прожиточный минимум и все социальные выплаты заморозили на год

Из-за критической экономической ситуации в стране прожиточный минимум и все привязанные к нему выплаты заморозили на год. Это означает, что в течение 2023 года не будет никаких доплат и повышений ни пенсии, ни минимальной зарплаты. Эксперты говорят, что большинство людей вынуждены будут просто выживать. А еще заявляют, что прожиточный минимум, как и минимальная пенсия, должна быть как минимум дважды больше.

Прожиточный минимум существует с 2000 года, за эти годы он не существенно менялся, тогда как цены на продукты и услуги, не говоря уже о курсе валют изменились кардинально. Однако все понимают, что сейчас в период пока идет война, и даже несколько лет спустя в период восстановления, вряд ли будет финансовая возможность поднимать минимальные выплаты в несколько раз.

К слову, алименты для детей тоже рассчитывают по прожиточному минимуму и по состоянию на декабрь 2022 это будет:

для детей до 6 лет – 1136 грн.

для детей старше 6 лет – 1416 грн.

Эти суммы по сравнению с ноябрем выросли буквально на несколько десятков гривен.