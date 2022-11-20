Приближается очередное повышение пенсий: кому добавят почти 700 гривен

По итогам индексации прожиточного минимума, которое в Украине запланировано на 1 декабря 2022 года, увеличится минимальная и максимальная пенсии. В результате примерно 1,5 миллиона украинцев смогут получить надбавку в размере 66 гривен. Максимальный размер прибавки составит 660 гривен, но получат такую сумму только те, чья пенсионная выплата сейчас составляет около 20 тысяч гривен.

Бюджет разрабатывали еще в прошлом году, в довоенное время, когда считалось, что уровень инфляции не будет превышать 6,2%. И столь незначительное повышение должно было компенсировать повышение цен. Но нападение российской федерации на Украину испортило все планы и внесло свои коррективы. Состоянием на конец 2022 года уровень инфляции составит около 30%, однако в государственном бюджете нет достаточно денег, чтобы повысить пенсии сразу на треть.

Надбавку в размере 66 гривен получат примерно полтора миллиона украинских пенсионеров.

Как рассказывает Лидия Ткаченко, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследования, это повышение реально почувствуют лишь те люди, которые сидят на прожиточном минимуме. А сейчас таких очень мало. В Украине за последнее время было несколько повышений пенсий в связи с возрастными добавками. Сейчас примерно в полтора миллиона людей пенсия на уровне прожиточного минимума.

По данным Пенсионного фонда средняя пенсия в Украине сейчас на уровне 4539,3 гривны. Украинцы, которые сейчас получают больше 2093 гривен не почувствуют декабрьского повышения или оно будет слишком незначительным. Вместе с прожиточным минимумом на 6,6 гривны вырастет надбавка за стаж свыше требуемой нормы.

Повышение затронет небольшое количество людей пенсионного возраста. Подразумеваются люди с инвалидностью, пенсионеры по потере кормильца, люди с небольшим стажем, лица, которые получали минимальную зарплату. Сейчас сложно говорить о точном количестве людей, но если ориентироваться на цифры, то они будут примерно такими же как и до начала войны.