Штраф 1700 гривень та позбавлення всіх пільг та прав: внутрішніх переселенців почнуть жорстко карати

Мільйони українців з початком великої війни були змушені залишити своє житло та переїхати до відносно безпечних регіонів України. Серед них багато військовозобов’язаних. Як виявилося, цим категоріям громадян слід стати на військовий облік у регіонах фактичного проживання. Якщо цього зробити, то виникнуть серйозні проблеми.

Ситуацію із постановкою внутрішніх переселенців на військовий облік прокоментував керівник Львівського обласного центру комплексування Олександр Тищенко. Він зазначає, що всі військовозобов’язані повинні суворо дотримуватися правил обліку, особливо під час воєнного стану. Тобто після переїзду вони мають стати на облік у військкоматі за місцем проживання.

Як стверджує Тищенко, частина українців переїхала в інший регіон і не стала на військовий облік. Тобто вони ховаються від військкоматів. Але згідно із законом така їхня поведінка класифікується як ухилення від військової служби, а за це передбачено покарання.

Якщо ви ВПО і ще не стали на облік у військкоматі, слід очікувати штраф у розмірі від 510 до 850 гривень. У разі повторного порушення доведеться сплатити від 850 до 1700 гривень.

Також багато послуг громадяни можуть отримати лише за наявності військового квитка. Йдеться, наприклад, про розірвання чи реєстрацію шлюбу. Також варто розуміти, що без наявності військового квитка військовозобов’язані внутрішньо переміщені особи не зможуть оформити виплати.

Нагадаємо, що всі зареєстровані ВПО, які прибули з тимчасово окупованих регіонів або з регіонів, де ведуться бойові дії, можуть розраховувати на 2 тисячі гривень на місяць на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину. Також їх усіляко підтримують волонтери, роздаючи продуктові набори.

І ще, ті, хто безплатно надасть житло ВПО, зможе розраховувати на компенсацію за комунальні послуги до кінця опалювального сезону у розмірі 900 гривень за особу на місяць.